Americký úřad povolil nouzové využití prvního dechového testu koronaviru

Povolení bylo vydáno ve čtvrtek a FDA oznámil, že "jde o další případ rychlé inovace diagnostických metod covidu-19".

Nový test zvaný Breathalyzer vyvinula firma InspectIR. Výsledek lze získat do tří minut a zařízení o velikosti příručního zavazadla lze využívat v ordinacích lékařů, v nemocnicích i na testovacích místech. Jeden přístroj je schopen denně provést 160 testů.

Yvonne Maldonadová ze Stanfordovy univerzity, která pracuje na dalším dechovém testu, sdělila, že rozšíření testovacích metod pomůže přejít z pandemické do endemické fáze koronaviru. "Když si vzpomenete na začátek, první testy PCR byly hrozné. Byly velmi nepříjemné a vypadalo to, že tady budou napořád. Čím to (testování) bude snazší, tím lépe," citoval Maldonadovou deník The New York Times.

Dechová metoda se prověřovala na 2409 lidech, z nichž část měla symptomy nákazy virem. Dechová zkouška dokázala pozitivní případy vyhodnotit v 91 procentech, u negativních byla přesnost 99procentní.

Test využívá techniku chromatografie, která rozděluje složky vzorku a identifikuje je. Je schopná zachytit pět složek spojených s koronavirem a obsažených ve vydechované substanci. Pozitivní dechový test by se měl potvrzovat testem molekulárním, například PCR.

FDA uvedl, že negativní výsledek dechové zkoušky se musí posuzovat v kontextu se symptomy nebo kontakty testované osoby, protože stoprocentně nákazu nevylučuje. Úřad také nedoporučuje rozhodovat o léčbě výhradně na základě výsledku dechového testu.

Firma InspectIR chce každý týden vyrobit 100 přístrojů pro dechové testy.