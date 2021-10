Další útok akustickou zbraní? Ambasáda v Kolumbii hlásí případy "havanského syndromu"

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Velvyslanectví Spojených států v Kolumbii zaznamenalo několik případů záhadného onemocnění označovaného jako "havanský syndrom", které se v posledních letech objevuje u diplomatů a zaměstnanců zastupitelských úřadů USA v různých koutech světa. S odvoláním na své zdroje o tom v úterý informovaly deníky The Wall Street Journal (WSJ) a The New York Times (NYT). Záležitost podle nich vyšetřují američtí i kolumbijští činitelé.