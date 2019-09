Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) koncem srpna ohlásilo 193 "potenciálních případů" nemoci ve 22 amerických státech. Nová zpráva CDC hovoří o 450 případech ve 33 amerických státech.

.@CDCgov believes that a chemical exposure is likely associated with pulmonary disease among people who use #ecigarettes. However, more information is needed to determine which specific products or substances are involved. #vaping