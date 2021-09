Inflace letí vzhůru a brzy může být hůř, varuje bývalý představitel MMF

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR – Zpřísnit monetární politiku, nebo nezpřísnit monetární politiku? To je palčivá politická otázka, které čelí předseda americké centrální banky FED Jerome Powell i předsedkyně Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. V komentáři pro server National Interest to tvrdí ekonom Desmond Lachman, bývalý představitel Mezinárodního měnového fondu, který působí jako analytik think tanku American Enterprise Institute.