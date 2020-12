Kongres USA schválil krizový balík. Jde o nejdelší zákon v dějinách, píše AP

Nejdříve soubor zákonů prošel Sněmovnou reprezentantů, o několik hodin později pak v Senátu. Zahrnuje mimo jiné přímý jednorázový příspěvek v hodnotě 600 dolarů pro většinu Američanů nebo zvýšení podpory v nezaměstnanosti. Peníze budou směřovat například i na podporu malých podniků, distribuci vakcíny proti koronaviru, dopravu a zdravotní péči.

Republikáni a demokraté se o podobě balíku přeli celé měsíce a panovala nejistota, zda se dohodu vůbec podaří najít, nebo zda jednání skončí krachem. Podle britské BBC tak asi 12 milionům Američanů hrozilo, že by mohli přijít o dávky v nezaměstnanosti.

Někteří zákonodárci byli nespokojení, že hlasovali o rozsáhlém legislativním balíku, aniž by měli šanci si ho pročíst. "Toto není vládnutí, toto je vydírání," postěžovala si na twitteru demokratická členka Sněmovny reprezentantů Alexandria Ocasiová-Cortezová.

