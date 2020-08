Ministr USA míří na Tchaj-wan. Čeká ho test na koronavirus, bude muset nosit roušky

Azar je nejvýše postaveným americkým představitelem, který se na Tchaj-wan vydá po čtyřiceti letech, poznamenala agentura Reuters. Čína, která Tchaj-wan považuje za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti, na oznámení reagovala se značnou nelibostí.

Will visit #Taiwan in the coming days to convey @POTUS’s support for their global health leadership and to underscore our shared belief that free and democratic societies are the best model for protecting and promoting health.