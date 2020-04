Panama kvůli viru zavedla vycházky zvlášť pro ženy a muže

V příštích dvou týdnech jsou mužům vyhrazeny úterky, čtvrtky a soboty, a to dvě hodiny denně, aby si mohli zajít do obchodu či do lékárny. Pondělky, středy a pátky jsou vyhrazeny pro ženy. V neděli jsou všechny pochůzky zakázány, bez ohledu na pohlaví, píše BBC.

"Tato karanténa není vůbec ničím jiným než záchranou životů," zdůraznil na tiskové konferenci ministr bezpečnosti Juan Pino.

Policie o uplynulém víkendu zadržela více než 2000 lidí za porušení pravidel "naprosté a povinné" karantény, vyhlášené 24. března.

Nejjednodušším způsobem, jak snížit počet lidí v ulicích o polovinu, je "přiřadit určité dny ženám a jiné dny mužům", vysvětlil ministr.

V Panamě bylo potvrzeno 1075 případů nákazy, 27 lidí infekci podlehlo, dodala AFP.