Rubio objasnil Trumpovy záměry. Vysvětlil, jak je to s Grónskem a Panamským průplavem

Rubio potvrdil, že koupě Grónska je životně důležitá pro zájmy Spojených států. „Tohle není vtip. Nejde o získání půdy za účelem získávání půdy. Jde o náš národní zájem a je třeba ho řešit,“ vysvětlil podle serveru Politico šéf americké diplomacie s tím, že koupě největšího ostrova na světě pro USA není jen o přidání dalšího území.

Následně bagatelizoval Trumpovy výroky o možném nasazení vojenské síly. „Nehodlá začít to, co považuje za vyjednávání nebo rozhovor, tím, že by smetl ze stolu páku. A to je taktika, která se v obchodu používá neustále. Používá se v zahraniční politice a myslím, že v prvním volebním období s velkým účinkem,“ míní Rubio.

Podle něj je pro americké zájmy v Arktidě primárním ohrožením Čína. „Pokud USA nepodniknou žádné kroky, mohla by nad tímto územím získat převahu Čína. Takže vyvstává otázka, jestli Číňané začnou ohrožovat Grónsko, opravdu věříme, že to není místo, kde se budou uzavírat tyto dohody? Opravdu věříme, že to není místo, kde by nezasáhli, třeba i silou?“ zeptal se.

Grónsko, největší ostrov na světě, je autonomním územím Dánska a zároveň členem NATO. Jeho geopolitická poloha mezi USA, Evropou a Ruskem dává tomuto regionu strategickou důležitost, zejména s ohledem na vojenské operace v Arktidě. Navíc Grónsko hostí americkou vojenskou základnu Thule, klíčovou pro severoatlantickou obranu.

Trump zdůrazňuje, že Grónsko má také významné přírodní zdroje, včetně vzácných zemin, uranu, ropy a zemního plynu, které by mohly snížit závislost USA na dodávkách z Číny. Dalším faktorem je změna klimatu, která usnadňuje přístup k těmto surovinám a otevírá nové obchodní cesty v Arktidě. Podle Trumpa je Grónsko klíčové pro „národní bezpečnost“.

Rubio míří do Panamy

Největší ostrov na světě ale není jedinou oblastí, o níž americký prezident projevil zájem. Jeho dalším cílem je získání Panamského průplavu, čemuž se Panamci aktivně brání. „Je to nemožné. O průplavu nelze vyjednávat, a už vůbec ne zahájit proces jednání. To je zpečetěno. Průplav patří Panamě,“ zdůraznil panamský prezident José Raúl Mulino.

Právě do jeho země se Rubio koncem týdne chystá na diplomatickou návštěvu. „Souboj Davida a Goliáše, který Trump prosazuje, je neúspěšný. Panama léta bojovala za přístup k průplavu. Území je neutrální a zůstalo jím i v mezinárodních konfliktech dávno před Trumpovým prezidentstvím,“ upozornil Mulino.

Rubio kromě Panamy navštíví také Guatemalu, Salvador, Kostariku a Dominikánskou republiku. „Jediné, co bych si přál, je odstranit spoustu odpadků, vyčistit stůl a být schopen mluvit se Spojenými státy a mluvit upřímně. O nic jiného neusiluji,“ poznamenal prezident.

Panamský průplav je klíčovou dopravní tepnou, která propojuje Tichý a Atlantský oceán. Spojené státy průplav kontrolovaly od jeho dokončení v roce 1914 až do roku 1999, kdy byla správa předána Panamě.

Trump tvrdí, že USA platí za užívání průplavu vyšší poplatky než jiné země, což označil za nespravedlivé. Rovněž vyjádřil obavy z údajného vlivu Číny na průplav, přestože Panamská průplavová správa a panamský prezident tyto obavy odmítli.

Šéf Bílého domu také naznačil, že by mohl zvážit ekonomické nebo vojenské kroky k opětovnému získání kontroly nad průplavem, což by podle něj mělo posílit americkou ekonomickou a bezpečnostní pozici.