Podíl na vraždě studentů v Mexiku měli vojáci, budou zatčeni

Skupina čtyř desítek studentů pedagogické školy v Ayotzinapě zmizela v září 2014 při protestní akci ve městě Iguala v jihomexickém státě Guerrero. Zavražděni byli zřejmě zločineckým gangem Guerreros Unidos.

Dosud neobjasněný případ otřásl Mexikem i mezinárodním společenstvím. Podle Reuters představuje jeden z nejkřiklavějších příkladů neúspěšné snahy mexické vlády zastavit násilí vyvolané 13 let trvající válkou proti drogám a rovněž odsoudit pachatele násilné trestné činnosti.

"Zatykače zahrnují místní, státní a federální policisty v Guerreru i členy (armádního) 27. praporu," řekl Reuters nejmenovaný zdroj. Přítomnost vojáků na seznamu chystaných zatčení následně potvrdily další dva činitelé. Oficiálně úřady na dotaz nereagovaly.

Výzvy k vyšetření možné role armády, především pak vojáků umístěných na nedaleké základně v době pravděpodobného únosu, se množily už v době bezprostředně po zmizení studentů.

Prezident Andrés Manuel López Obrador, který se ujal úřadu před dvěma lety, pozůstalým slíbil důkladné vyšetření případu a potrestání všech viníků. Letos v červenci byl objeven kosterní pozůstatek již druhého ze studentů, což podle úřadů mohlo posunout vyšetřování kupředu.

Zmizení studentů odhalilo hluboké nedostatky v mexickém soudnictví a v roce 2015 vedlo k zapojení Meziamerické komise pro lidská práva do vyšetřování. Nezávislá expertní skupina tohoto orgánu konstatovala závažná pochybení při vyšetřování vedeném předchozí mexickou vládou. Tehdy byl závěr, že mladí muži byli zabiti a spáleni na skládce odpadu poté, co je zločineckému gangu předala zkorumpovaná místní policie. Mezinárodní experti naopak přišli s teorií, že studenti si omylem přivlastnili autobus, který vezl zásilku heroinu, a byli za to popraveni.