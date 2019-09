Bitva proti kuřákům pokračuje: Stát New York zakázal ochucené e-cigarety

Zákaz se nevztahuje na e-cigarety s tabákovou nebo mentolovou příchutí. Prodejci nyní budou mít dva měsíce na to, aby zakázané zboží stáhli z nabídky.

Cuomo v neděli vyzval k zákazu e-cigaret s poukazem na jejich zvýšenou spotřebu mezi mladými lidmi.

New York’s first-in-the-nation ban on flavored e-cigarettes is now in effect.



NY is not waiting for the federal government to act. We are helping prevent countless young people from forming costly and potentially deadly life-long habits. This public health crisis ends today.