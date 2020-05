Trampolína funguje. Elon Musk si po startu Crew Dragon dobíral Rusko

Agentura TASS, která poznámku Muska zaznamenala, připomněla, že Rogozin v roce 2014, tehdy ještě jako místopředseda ruské vlády, jakoby žertem komentoval americké sankce namířené proti ruskému kosmickému průmyslu. Navrhl Spojeným státům, aby své astronauty dopravovaly na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) trampolínou.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) tehdy k dopravě astronautů na ISS už využíval ruské lodě Sojuz. Byl k tomu nucen poté, co v roce 2011 ukončil program svých raketoplánů.

Po zvěstování přítomným, že trampolína funguje, se Musk s ředitelem NASA Jimem Bridenstinem na sebe podívali a rozesmáli se.

"To je interní vtip," poznamenal k tomu šéf firmy SpaceX, která vynesla lidskou posádku do kosmu jako první soukromý dopravce a zahájila tak novou éru v dobývání vesmíru.

Sobotní start Crew Dragonu z Kennedyho vesmírného střediska na Mysu Canaveral znamenal, že poprvé po devíti letech odletěli američtí astronauti americkou lodí z území Spojených států.

