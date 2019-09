"Bude to velmi významné snížení daní pro lidi se středním příjmem, kteří tak tvrdě pracují," prohlásil americký prezident Donald Trump a dodal, že plán oznámí někdy v příštím roce.

Trumpův návrh na snížení daní před prezidentskými volbami by však mohl narazit v Kongresu. Sněmovnu reprezentantů mají nyní pod kontrolou demokraté a ti pravděpodobně nepodpoří žádné zákony, které by mohly pomoci Trumpovi ve volbách v příštím roce k vítězství.

Někteří demokraté v Kongresu již uvedli, že by mohli zvážit snížení daní pro střední třídu, to ale musí být vykompenzováno vyššími daněmi pro bohaté. Pokud by však Trump a demokraté k takovému kompromisu došli, mohlo by to zase narazit u republikánů, upozornila agentura Bloomberg.

Není to poprvé, kdy Bílý dům přišel s nápadem na snížení daní v době, kdy čelí politickým problémům. Loni na podzim, těsně před volbami, ve kterých republikáni přišli o většinu ve Sněmovně reprezentantů, Trump navrhl, že by se mohly snížit daně lidem se středně vysokými příjmy o deset procent.

Jeho oznámení bylo tehdy pro vládní úředníky i Trumpovy spojence v Kongresu překvapením. Tento plán nebyl nikdy zveřejněn. V srpnu se pak Trump vyjádřil, že spousta lidí by ráda měla nižší daň ze mzdy, dodal však, že snížení není potřeba.

Daňová reforma v roce 2017 byla největší změnou v daňových předpisech asi za 30 let. Kritici však poukazovali na to, že změny pomohly hlavně korporacím a bohatým.