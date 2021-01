Trump otočil a slibuje hladké předání moci. Pence nehodlá využít ústavního dodatku k odvolání prezidenta

"Jako všichni Američané jsem pobouřený násilím, bezprávím a chaosem," uvedl Trump ke středečnímu vpádu svých příznivců do sídla Kongresu. Řekl, že okamžitě povolal národní gardu a policii, aby budovu zajistily a "vyhnaly vetřelce". Spojené státy musí být podle Trumpa vždy "národem práva a pořádku". "Nereprezentujete naši zemi," vzkázal prezident účastníkům útoku na budovu Kapitolu.

Po listopadových prezidentských volbách nastal podle Trumpa čas na "zklidnění vášní a uklidnění". Prezidentova kampaň podle něj usilovala všemi možnými právními prostředky o napadení volebních výsledků. "Mým jediným cílem bylo zajistit integritu hlasování," řekl a dodal, že tím hájil americkou demokracii.

Po potvrzení výsledků prezidentských voleb Kongresem se nyní pozornost prezidenta podle jeho slov bude soustředit na zajištění hladkého a spořádaného předání moci nové administrativě, která nastoupí po inauguraci Joea Bidena 20. ledna. "Tento okamžik volá po zhojení ran a smíření," dodal. Boj proti pandemii koronaviru a obnova amerického hospodářství bude podle Trumpa vyžadovat spolupráci všech Američanů.

"Vím, že jste zklamaní, ale chci, abyste věděli, že naše neuvěřitelná cesta teprve začala," vzkázal na závěr proslovu svým podporovatelům.

Trump v posledních hodinách čelil výzvám, aby středeční dění ve Washingtonu odsoudil. Krátce po vpádu svých příznivců do Kapitolu je na twitteru vyzval, aby odešli, jejich jednání však neodsoudil, vyjádřil pro ně pochopení, a označil je za výjimečné. Mlčení Bílého domu už před Trumpem prolomila jeho mluvčí, která ve jménu prezidenta i jeho administrativy vpád demonstrantů do sídla Kongresu odsoudila.

Viceprezident Mike Pence nehodlá využít 25. dodatku americké ústavy, aby zbavil funkce prezidenta Donalda Trumpa. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovaly list The New York Times a server Business Insider. Agentuře Reuters informaci potvrdil i jeden z Penceových poradců. K odvolání Trumpa po středečním vniknutí jeho příznivců do budovy Kapitolu vyzvala mimo jiné předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

The President’s dangerous acts necessitate his immediate removal from office. We look forward to hearing from the Vice President as soon as possible and to receiving a positive answer as to whether he and the Cabinet will honor their oath to the Constitution and to Americans.