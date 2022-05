USA bojují s Čínou o zachování stávajícího mezinárodního řádu, řekl Blinken

Dodal však, že Washington nechce vstoupit s Pekingem do další studené války a nebude v Číně usilovat o vnitropolitickou změnu.

Ačkoliv je v současnosti nejakutnější hrozbou pro celosvětovou stabilitu "válka (ruského) prezidenta Vladimira Putina na Ukrajině", Čína podle současné americké administrativy představuje větší nebezpečí pro celkové mezinárodní uspořádání.

"I za pokračující války prezidenta Putina se nadále soustředíme na nejvážnější dlouhodobou výzvu pro mezinárodní řád - což je ta, kterou představuje Čínská lidová republika," řekl ministr.

"Čína je jedinou zemí, která má jednak v úmyslu přetvořit mezinárodní uspořádání, a také má stále více ekonomické, diplomatické, vojenské a technologické moci na to, aby to dokázala," pokračoval Blinken. "Vize Pekingu by nás vzdálila všeobecným hodnotám, které pomáhaly živit většinu pokroku, jehož svět dosáhl v posledních 75 letech," dodal.

USA budou chtít soustředit svoje zdroje a spojence a vzdorovat narůstající čínské asertivitě všude na světě, řekl Blinken. Nechtějí se snažit o změnu čínského ekonomického a politického modelu, ale mají v úmyslu nabídnout ostatním zemím vyzkoušenou alternativu.

"Nemůžeme spoléhat na to, že Peking změní svou trajektorii. Budeme proto tvarovat strategické prostředí kolem Pekingu, abychom prosazovali naši vizi otevřeného a inkluzivního mezinárodního systému," řekl šéf americké diplomacie.