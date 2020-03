Věznice v USA nejsou připravené na šíření COVID-19. Experti varují před pohromou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pandemie způsobená koronavirem zastihla nepřipravené americké věznice, proslulé násilnostmi vězňů i dozorců a chronickým nedostatkem personálu. Upozornila na to dnes agentura AP. Odborníci už řadu let varují před možnou katastrofou, kterou by v amerických vězeních mohla způsobit nekontrolovaná epidemie. Odsouzení žijí v těsných celách, sdílejí záchody a volný čas tráví pohromadě.