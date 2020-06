Jen jedno balení. Panika roste, v této zemi opět dochází toaletní papír

V pátek byly australské obchodní řetězce donuceny opět zavést nová omezení na nákup toaletního papíru a kuchyňských utěrek. Společnost Coles například rozhodla, že si zákazník ve Victorii smí pořídit pouze jedno balení. Firma Woolworth byla v tomhle směru liberálnější a umožnila lidem koupi dvou kusů. Podle britské BBC může za novou nákupní horečku vznik nového ohniska nákazy koronavirem v této lokalitě.

Australský premiér Scott Morrison v této souvislosti opět ubezpečil veřejnost, že není důvod k vytváření si zásob. Supermarkety zavedly první limity v březnu, kdy kolabovaly pod náporem zákazníků. Policie musela tehdy v jednom obchodě v Sydney dokonce zasahovat poté, co došlo k rvačce mezi nakupujícími. Shodou okolností šlo také o toaletní papír.

Stát Victoria během týdne zaznamenal nárůst nových případů nákazy v řádu dvojciferných čísel. Ve čtvrtek jich bylo potvrzeno celkem 33. Videa a fotografie šířící se na sociálních sítích ukazují, že regály v tamních obchodech s toaletním papírem opět zejí prázdnotou. Návrat k březnovým omezením avizovaly řetězce ve středu.

Coles zavedl omezení i na dezinfekční prostředky a na těstoviny a vejce. Panika se ale nevyhýbá ani dalším státům. Prázdné regály hlásí rovněž i Jižní Austrálie a Nový Jižní Wales.

"S politováním musím konstatovat, že jsme se v posledních 24 hodinách nesetkali se zvýšenou poptávkou po toaletním papíru pouze ve Victorii," konstatovala generální ředitelka asociace obchodních řetězců Claire Petersová.

"Ačkoliv je situace ve srovnání s ní lepší, přijímáme preventivní opatření, abychom během tohoto víkendu nezkolabovali v důsledku náporu zákazníků," dopověděla. Supermarkety se například rozhodly navýšit kapacitu svých skladů o 650 tisíc balení toaletního papíru, což je více než normálně.

V Austrálii se novým typem koronaviru nakazilo celkem 7500 lidí, z nichž 104 nákaze podlehlo. Premiér Morrison v pátek znovu připomněl, že není potřeba si vytvářet zásoby.

"Jsem si jistý, že nákupní horečka opadne stejně jako tomu bylo minule. Není to nutné. Že existují nějaká ohniska, neznamená problém. My jsme to podchytili ihned v zárodku a lidé nám mohou věřit," ubezpečil a připomněl, že virus zůstává pod kontrolou, a že se plánuje znovunastartování australské ekonomiky.