Indonéské aerolinky ztratily kontakt s boeingem, na palubě je přes 60 lidí

"V tomto okamžiku věc vyšetřujeme a koordinujeme s pátrací a záchrannou agenturou Basarnas a orgánem pro bezpečnost dopravy KNKT. Další informace zveřejníme, jakmile budeme vědět více," uvedla mluvčí ministerstva dopravy Adita Irawatiová.

Podle twitterového účtu specializovaného webu Flightradar24, který sleduje letecké spoje, zhruba čtyři minuty po odletu z Jakarty ztratil let SJ182 během jedné minuty více než 3000 metrů výšky. Podle registračních údajů je stroj 27 let starý.

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.



Route: Jakarta to Pontianak

Callsign: SJY182

Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC

Take off: 07:36 UTC

Highest altitude: 10,900 feet

Last altitude: 250 feet

Signal lost: 07:40 UTC