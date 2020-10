Peking brutálně postupuje proti Ujgurům. Pompeo zkritizoval Čínu i za její rozpínavost

Pompeo je v současné době na cestě po jihovýchodní Asii, jejímž cílem je podpořit obchodní a bezpečnostní zájmy Spojených států v regionu, kde se snaží svůj politický a vojenský vliv ve stále větší míře uplatňovat Čína. V minulých dnech šéf americké diplomacie navštívil Maledivy a Srí Lanku, další jeho zastávkou je Vietnam.

Successful meeting with President Joko Widodo in Bogor. Thanks to President @jokowi for his leadership in promoting a prosperous, secure, and democratic Indo-Pacific. We look forward to building even stronger ties with Indonesia. pic.twitter.com/nJRSXVnXb6