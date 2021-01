Týmu WHO, jenž chce v Číně hledat původ viru, skončila karanténa

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mezinárodnímu týmu odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří před 14 dny přijeli do čínského města Wu-chan pátrat po původu onemocnění covid-19, skončila povinná karanténa. Vědci dnes opustili hotel a nastoupili do autobusu, napsala agentura AP, podle níž však zatím není jasné, kam se skupina expertů vydala.