V Dillí vypukly nepokoje kvůli zákonu o občanství, sedm lidí zemřelo

Demonstrace proti zákonu začaly loni v prosinci, protože podle kritiků zákon znevýhodňuje muslimy. Podle agentury Reuters je současný protest jeden z největších a odehrál se nedaleko místa, kde má dnes jednat premiér Naréndra Módí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

V Dillí se tentokrát shromáždili jak odpůrci zákona, tak jeho stoupenci a policie zasáhla, když se oba tábory postavily proti sobě. Vzplálo několik aut a ve městě panuje napětí.

V části města obývané muslimy protest začal v neděli a pokračoval i další den. Od neděle se v ulicích odehrávaly potyčky a policisté proti účastníkům použili slzný plyn a kouřové granáty. Na televizních záběrech bylo vidět plameny a kouř stoupající z budov. V nemocnici skončilo 35 vážně zraněných lidí. Zástupce nemocnice řekl, že někteří z přivezených lidí měli zranění způsobená střelnou zbraní.

SOS: #Chandbagh situation is getting worse, vehicles set ablaze, stone pelting is going on as well the public property is being vandalizing by Pro CAA protestors.#Chandbagh #CAA_NRC_Protests #DelhiPolice #Delhi pic.twitter.com/JGzBbOgJuN