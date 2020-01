Wuchanský koronavirus je hrozivější než SARS. Plnou silou teprve udeří?

Ma řekl, že schopnost přenosu viru roste a nemocných může dále přibývat. Připustil, že se o viru zatím ví jen málo a není ani jasné riziko spojené s případnou mutací viru.

Je zřejmé, že koronavirus 2019-nCoV je infekční i v inkubační době, která trvá jeden až 14 dní. Tím se liší od viru SARS. Úřady zintenzivní opatření, jež mají šíření zastavit, dodal Ma.

Virus se objevil koncem loňského roku v jedenáctimilionovém městě Wu-chanu v provincii Chu-pej, ale úmrtí jsou hlášena i odjinud.

Z Pekingu dnes do Wu-chanu odjeli vedoucí lékaři ze šesti pekingských nemocnic, aby pomohli situaci zvládnout. Čínské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí dnes oznámilo, že začala příprava vakcíny proti novému koronaviru.

Get to know more about the new #coronavirus pic.twitter.com/R86WDflkvE