Biden má zásadní problém v boji o Bílý dům. Jde o peníze

O znepokojení některých demokratických dárců napsala americké stanice CNN. „Všechno je zamrzlé, protože nikdo neví, co se stane. Všichni jsou v režimu vyčkávání,“ přiblížil anonymně jeden z politických stratégů Demokratické strany.

Za snížením počtu darů údajně stojí neúspěšná debata Bidena s republikánským kandidátem Donaldem Trumpem. „Velké dary se od debaty pozoruhodně zpomalily,“ upřesnil další člen kampaňového týmu demokratů, tentokrát fundraiser. „Dary v malých dolarech pokračují stejným tempem, ale kampaň je příliš rozsáhlá na to, aby žila jen z malých darů,“ dodal.

Obecným úbytkem donorů ale Bidenovy problémy nekončí. Nedávno byla zrušena dobročinná akce v Chicagu, naplánovaná během Národního sjezdu Demokratické strany. Akce se mělo zúčastnit „několik desítek zámožných obyvatel“ Chicaga. Původně byla odložena po Dni nezávislosti 4. července, organizátoři se ale kvůli neshodám ohledně podpory Bidenovy kandidatury rozhodli ji pohřbít definitivně.

Proti Bidenovi se postavil mimo jiné hollywoodský scenárista a producent Damon Lindelof. „Trvám na tom, že Joe Biden je vynikající prezident, a mrzí mě, že se uvnitř strany mluví stylem útoč/obhajuj/odstupuj místo promyšlené a uvážené debaty o tom, kde jsme a jak se dostat tam, kam potřebujeme,“ vysvětlil s tím, že ohledně Bidenova odstoupení je „dost neoblomný“.

Podnikatelka a dárkyně demokratů Maggie Kulyková je prezidentovými výkony rovněž znepokojena. „Všichni do jednoho říkají totéž, že by neměl být v čele kandidátky. Washingtonským politikům nebo někomu, kdo má nějaké páky, musí narůst páteř, aby řekl pravdu, která je na očích. Biden se potýká se zjevnými kognitivními problémy,“ uvedla.

Proti Bidenovi stojí už i slavný herec George Clooney. Údajně prezidenta viděl na dobročinné akci 15. června. „Miluji Joea Bidena. Jako senátor. Jako viceprezidenta i jako prezidenta. Považuji ho za přítele a věřím v něj. Věřte v jeho charakter. Věřte v jeho morálku. Za poslední čtyři roky vyhrál mnoho bitev, kterým čelil,“ zdůraznil Clooney.

Podle něj ale už nemůže kandidovat na prezidenta. „Ale jediná bitva, kterou nemůže vyhrát, je boj s časem. Nikdo z nás nemůže. Je zničující to říct, ale Joe Biden, se kterým jsem byl před třemi týdny na sbírce, nebyl Joe Biden z roku 2010. Nebyl to ani Joe Biden z roku 2020. Byl to stejný muž, kterého jsme byli všichni svědky v debatě,"

Svůj úmysl setrvat v boji o Bílý dům proti republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi současný americký prezident oznámil demokratickým kongresmanům v pondělí prostřednictvím dopisu, jak informovala americká stanice CNN. „Chci, abyste věděli, že navzdory všem spekulacím v tisku i jinde jsem pevně odhodlán zůstat v tomto závodě, vést tento závod až do konce a porazit Donalda Trumpa,“ uvedl.

Prezident na úvod washingtonského summitu NATO v úterý večer pronesl důrazný projev, v němž ujistil o pevnosti aliance. Zatímco na summitu stvrzuje závazek USA vůči spojencům, doma je bedlivě sledován kvůli zdravotnímu stavu. Server Politico upozornil, že Biden s každým dalším projevem musí dokázat, že „věk je jenom číslo“. Při prvním vystoupení se mu to zřejmě povedlo.