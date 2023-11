Blinken: Příměří v Gaze by prospělo Hamásu

Arabští vůdci odsuzující rostoucí počet civilních obětí ve válce mezi Izraelem a Hamásem v sobotu prosazovali okamžité příměří.

Nicméně, Blinken po jednání v sobotním jordánském Ammánu novinářům řekl, že příměří mezi Izraelem a Hamásem by bylo kontraproduktivní. Maximálně může podle svých slov podpořit takzvané humanitární pauzy, dočasné přerušení bojů, které by umožnilo dopravit do Gazy zásoby a vyvést civilisty.

Šéf americké diplomacie zopakoval postoj USA, že příměří by umožnilo Hamásu přeskupit síly a zopakovat rozsáhlý útok, který zahájil na izraelské území 7. října.

Po odpoledním jednání v Ammánu s egyptskými, jordánskými, saúdskými, katarskými a emirátskými diplomaty a vysokým představitelem palestinské samosprávy stál Blinken bok po boku s jordánským a egyptským protějškem při několika příležitostech. Diskutovali o sdílené touze chránit civilisty v Gaze a zlepšit tok humanitární pomoci na toto obležené území.

Během těchto jednání se uskutečnila společná tisková konference ministrů z arabských zemí a amerického ministra zahraničí, což kontrastuje s jeho předchozím jednáním v Tel Avivu, kdy se setkal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem za zavřenými dveřmi a komunikoval s novináři samostatně.

Arabští ministři opakovaně vyzývali k zastavení bojů a odsoudili izraelskou válečnou taktiku.

Egyptský prezident Sameh Shoukreh řekl, že jeho země „nemůže přijmout“ agresivní tažení Izraele proti Hamasu v Gaze jako sebeobranu a nazval to „kolektivním trestem“ Palestinců v Gaze. "To vůbec nemůže být legitimní sebeobrana," řekl.