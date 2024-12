Blíží se konec Asada? Podpora Íránu a Ruska klesá, schyluje se k převratu

Ofenziva nazvaná „Odražení agrese“ začala 27. listopadu a odhalila slabiny Asadovy obrany. Navzdory letité podpoře Ruska a Íránu nedokázaly vládní síly zastavit rychlý postup povstalců. Ústup syrské armády z Aleppa a následný pád Hamá signalizují vážnou krizi režimu. Povstalci nyní postupují směrem k Homsu, jehož pád by mohl mít zásadní důsledky pro kontrolu centrálních oblastí Sýrie, uvedl server National Interest.

Írán a Rusko, klíčoví Asadovi spojenci, během této krize poskytli jen omezenou podporu. Írán je oslaben izraelskými nálety na své infrastruktury v Sýrii a čelí i dalším regionálním tlakům. Rusko má zároveň svou pozornost rozdělenou na jiné geopolitické priority. Hizballáh, další důležitý spojenec, údajně nevyslal významné posily, možná kvůli vlastní nestabilitě v Libanonu. Nedostatečná podpora těchto spojenců zanechává režim stále izolovanější.

Role Turecka v konfliktu je složitá. Ačkoli tradičně podporovalo syrské opoziční skupiny, včetně HTS, jeho hlavním cílem je nyní zabránit kurdské autonomii podél svých hranic. Zdá se však, že Ankara podcenila rozsah ofenzivy HTS, která výrazně překonala očekávání. Turecko nyní čelí riziku, že jeho snaha tlačit na Asada a zároveň omezit kurdské síly povede k další destabilizaci regionu.

Mezinárodní reakce na krizi je zatím zdrženlivá. Spojené státy i Izrael jsou znepokojeny možností, že by HTS převzala úplnou kontrolu, vzhledem k její extremistické minulosti, přestože se skupina snaží změnit svou pověst. Pokud by padl Homs, strategické město, mohlo by to výrazně oslabit Asadovu kontrolu a změnit dynamiku konfliktu. Zůstává však otázkou, zda HTS dokáže udržet své tempo a efektivně vládnout v nově získaných územích.

Budoucnost Sýrie je na křižovatce. I když režim čelí své největší výzvě za mnoho let, výsledek této obnovené fáze konfliktu je nejistý. Klíčová jednání v Dauhá a pokračující mezinárodní angažmá budou pravděpodobně hrát zásadní roli při formování dalšího vývoje. Zatím zůstává Sýrie ve víru nejistoty, která může přinést jak transformaci, tak další utrpení.