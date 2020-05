Írán hlásí nejméně nových případů nákazy od poloviny března

Podle agentury IRNA o tom dnes informovalo íránské ministerstvo zdravotnictví.

Írán je podle oficiálních statistik devátou zemí na světě nejhůře zasaženou koronavirem, a to co do počtu potvrzených případů nákazy i úmrtí. Nejhorší byla v Íránu situace na přelomu března a dubna, kdy počty nových případů infekce rostly denně podle oficiálních statistik o zhruba tři tisíce. Země dosud provedla 484.541 testů, uvedlo dnes ministerstvo zdravotnictví.

Počet mrtvých s covidem-19 se za poslední den v Íránu zvýšil o 65. To je druhý nejnižší denní nárůst úmrtí z řad nakažených od 11. března.

Íránské úřady už od poloviny dubna začaly postupně uvolňovat omezení zavedená kvůli pandemii, otevřeny byly už téměř všechny obchody, uvedla dnes agentura DPA. Zavřené ale zůstávají dál školy, sportoviště i mešity a dál platí zákaz shromažďování velkého počtu lidí. O otevření škol a mešit by se mělo rozhodnout v neděli.

Ministerstvo zdravotnictví dnes také vyzvalo k důslednému dodržování pravidel prevence nákazy, jako je bezpečná vzdálenost mezi lidmi na veřejnosti, časté mytí rukou či nošení roušek, které jsou ode dneška povinné například ve veřejné dopravě v Teheránu.

"Pokud lidé nebudou dodržovat pravidla, nemoc se jistě vrátí," varoval Mohammad Mahdí Gúja z ministerstva zdravotnictví. Také ministr zdravotnictví Saíd Namakí tento týden upozornil, že země se musí připravit na případnou další vlnu onemocnění letos na podzim a v zimě, kdy by mohla přijít "současně drtivá vlna covidu-19 a chřipky".