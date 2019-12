Írán si nepřeje vměšování Francie. Už půl roku zadržuje dva její vědce

Macron v úterý prostřednictvím sociálních sítí vyzval Írán k bezodkladnému propuštění dvojice. "Jejich věznění je nepřijatelné, musejí být propuštěni bez odkladu. Řekl jsem to (íránskému) prezidentovi (Hasanovi) Rúhánímu a opakuji to zde," napsal Macron na twitteru.

Adelkhahová má francouzské a také íránské občanství. Je odbornicí na šíitský islám a zatčena byla v červnu. Marchal se specializuje na oblast Afrického rohu a oba působí v prestižním pařížském středisku politických věd Sciences Po.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí dnes řekl, že "íránská vláda a justice nepřijímají rady od jiných". "Vměšování do našich státních záležitostí je nepřijatelné," citovala jej íránská agentura IRNA.

Právník obou Francouzů současně uvedl, že příslušný soudce už schválil žádost o podmínečné propuštění obou vědců, proti rozhodnutí se ale odvolal prokurátor.

Írán a USA si o víkendu vyměnily po jednom vězni a Írán dal najevo, že je připraven vyměnit všechny zadržované Američany za své občany. Podle Íránu je v USA vězněno na 20 Íránců, USA tvrdí, že v Íránu je zadrženo šest Američanů, z nichž pět má dvojí občanství.

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo doufá, že nedávná výměna povede k širší diskusi o konzulárních záležitostech. "Máme ještě v Íránu zadržené Američany a je jich příliš mnoho," řekl dnes Pompeo. Existují prý náznaky, že víkendová výměna může být předzvěstí "dobrých zpráv". Ministr ale také varoval, že nechce vzbuzovat falešnou naději.

USA vyvíjejí velký tlak na Írán obnovou sankcí a odstoupením od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu. Pompeo dnes ohlásil další sankce, tentokrát na společnosti zapojené do vývozu zbraní do Jemenu. Předmětem nových sankcí jsou tři pracovníci letecké společnosti Mahan Air, kteří se podle USA podíleli na prodeji zbraní, a dále íránský lodní dopravce zapojený do pašování vojenské pomoci. Írán stojí v jemenském konfliktu na straně tamních šíitů, kteří bojují proti jemenské vládě od roku 2014.