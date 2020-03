Muslimové kvůli koronaviru nemají plánovat pouť do Mekky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Saúdská Arábie požádala muslimy, aby si zatím nedělali plány k velké pouti do Mekky. Mají počkat, až se vyjasní situace kolem koronaviru. Oznámilo to dnes saúdskoarabské ministerstvo pro záležitosti poutě. Jak napsala agentura Reuters, zrušení poutě do Mekky, kam se každý rok vydává přes dva miliony muslimských věřících, by bylo bezprecedentní rozhodnutí moderní historie.