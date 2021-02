Papež František se při návštěvě Iráku pomodlí v Uru

Podle Vatikánu by měl být papež v Uru v sobotu, kdy také zavítá do Nadžafu a setká se s vlivným představitelem šíismu ajatolláhem Alím Sistáním. V Bagdádu pak po návratu odslouží mši v chaldejské katedrále svatého Josefa a v neděli se vydá na sever, do iráckého Kurdistánu. Z Irbílu pak odletí do Mosulu, kde se bude konat další modlitba, a po návratu pak v Irbílu mše.

Do Uru nyní mnoho návštěvníků nejezdí jednak kvůli politické nestabilitě i násilnostem, jež poznamenaly celou oblast cestovního ruchu v Iráku, jednak kvůli epidemii koronaviru.

Ur leží asi 300 kilometrů jižně od Bagdádu a k vidění je tam zikkurat, obytný komplex a zbytky chrámů a paláců. Před 100 lety místo objevil Brit Leonard Wooley, ale od té doby se průzkum moc neposunul, píše Reuters.

Alí Kázim Ghaním, který stojí v čele úřadu památek a historického dědictví v Uru, řekl, že komplex nacházející se u zikkuratu pochází z období 1900 let před naším letopočtem.

Podle bible žil v Uru otec judaismu, křesťanství a islámu Abrahám, než ho bůh povolal založit nový národ v Kanaánu. Ghaním řekl, že obytný komplex byl zrestaurován v roce 1999, když tehdejší papež Jan Pavel II. ohlásil úmysl navštívit Irák. Z cesty ale kvůli neúspěšnému vyjednávání s vládou bývalého prezidenta Saddáma Husajna nakonec sešlo.

Ghaním si od Františkovy návštěvy slibuje oživení zájmu, který umožní získat peníze potřebné k restaurování paláců a chrámů. "Nedoufáme jenom v turisty, ale také v sezonu křesťanských poutí," řekl. Italská organizace Un Ponte Per je už zapojená do programu OSN, který má obnovit infrastrukturu místa, buduje chodníky nebo oddechová místa pro návštěvníky. Před Františkovou návštěvou se také obnovují silnice a elektrické vedení.

Ghaním řekl, že bez dostatku peněz může jeho úřad provádět jen minimální ochranu cenných míst, například zajišťovat kopání struh, které odvedou vodu.

Modlitbám, které chce papež uspořádat, mají být přítomni nejen křesťané, ale i muslimové a kromě nich mandejci, jezídové a příslušníci dalších náboženských menšin. Ústředním tématem obřadu nazvaného Modlitba Abrahámových synů a dcer, má být podle Vatikánu soulad mezi příslušníky různých náboženství.