Ruští vojáci vstoupili do Rakky, někdejší bašty Islámského státu v Sýrii

Ruská televize Zvezda odvysílala záběry, na kterých si ruští vojáci v Rakce podávají ruce s místními dětmi a vykládají balíčky s humanitární pomocí s nápisem "Rusko je s vámi". Na místě jsou podle ruského ministerstva obrany také ruští vojenští lékaři. Zároveň ve městě podle ministerstva pokračují odklízecí práce a zneškodňování min a dalších výbušnin. Obyvatelé Rakky se podle Moskvy potýkají s nedostatkem pitné vody, léků a potravin.

Rusko je v syrském konfliktu spojencem sil prezidenta Bašára Asada. Tyto síly dostaly pozvání vstoupit do oblasti od milicí syrských Kurdů, když po odchodu amerických vojáků zahájilo v říjnu Turecko na severu Sýrie tažení proti Kurdům. Zároveň ruští vojáci rychle postoupili do oblastí, ze kterých se Američané stáhli, napsal Reuters.

Rusko a Turecko podél severní syrské hranice s Tureckem mají společné hlídky, na čemž se dohodli ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan. V listopadu Rusko poslalo útočné vrtulníky a vojenské policisty na leteckou základnu v provincii Halab (Aleppo) v severní Sýrii, odkud před časem odešli američtí vojáci, a také vybudovalo vrtulníkovou základnu na severovýchodě u města Kámišlí.

V roce 2014 se radikálům z IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a téměř třetinou Iráku. O tři roky později přišel IS prakticky o veškerá území, včetně svých hlavních bašt - iráckého Mosulu a syrské Rakky. Hlavní baštu islamistů v Sýrii v říjnu 2017 osvobodila arabsko-kurdská koalice SDF s pomocí Spojených států. Letos koncem března SDF ohlásila územní porážku IS v Sýrii vítězstvím v Baghúzu, který leží na východě země poblíž irácké hranice.