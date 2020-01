USA zakázaly lety nad Irákem a Íránem, řada aerolinek mění trasy

Australská letecká společnost Qantas až do odvolání pozmění trasu letu mezi Londýnem a australským Perthem, aby se vyhnula iráckému a íránskému vzdušnému prostoru. To bude znamenat, že trasa bude delší. Letadla tak budou muset vzít méně cestujících a více paliva, protože zůstanou ve vzduchu o 40 až 50 minut déle.

Kvůli současným událostem nebude íránský letový prostor využívat ani malajsijská letecká společnost Malaysian Airlines. Společnost Singapore Airlines pak přesměruje všechny své lety do Evropy tak, aby se vyhnula íránskému vzdušnému prostoru.

V reakci na rozhodnut FAA doporučilo indické generální ředitelství pro civilní letectví všem indickým komerčním aerolinkám vyhnout se vzdušnému prostoru Iráku, Íránu a nad Perským zálivem. Trasy změní také Vietnam Airlines a nejméně dvě kazašské letecké společnosti - Air Astana a SCAT - zvažují přesměrování nebo zrušení svých letů nad Íránem.

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3