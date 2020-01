Idlib je poslední provincií, kde mají značnou část území pod kontrolou odpůrci vlády prezidenta Bašára Asada. Syrská armáda podporovaná ruským letectvem tam proti nim vede ofenzivu, kterou v posledních týdnech vystupňovala.

Northwest Syria Sitrep #5 just out:



🔹312,000+ people displaced

🔹80% are women and children

🔹Bombardments are affecting civilian

infrastructure, incl. schools and IDP camps

🔹Humanitarian actors continue to scale up response to growing needs https://t.co/5MyO0PthSO