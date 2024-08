Červená linie překročena. Pro Hizballáh začala nová fáze konfliktu s Izraelem

Kdo jiný než čeští tenisté by měl ukončit české čekání na medaili v rámci Letních olympijských her v Paříži. Stalo se tak poté, co pár Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč dokázal postoupit do finále turnaje smíšené čtyřhry po výhře dvakrát 6:3 nad kanadským párem Gabriela Dabrowská-Felix Auger-Aliassime. Do semifinále během čtvrtka dokázal v ženské čtyřhře postoupit český pár Karolína Muchová-Linda Nosková, o bronz si pak zahrají v mužské čtyřhře Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem.