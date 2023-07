Chorvatsko si přichystalo na léto novinku. Obchody nemusí být vždy otevřené

Na kolik českých sci-fi filmů si pamatujete? Film Bod obnovy zavede diváky do roku 2041, do doby, kdy lidstvo využívá pokročilé technologie a ústava garantuje občanům právo na "jeden celý život". Bez ohledu na to, zda zemřou v důsledku nehody, teroristického útoku nebo jiné příčiny, může být každý jedinec znovu obnoven z digitální zálohy. Tvůrci filmu tak vsadit právě na unikátnost svého námětu.