Desítky wagnerovců padly při stahování z Bachmutu. Rusové se oslabují vysíláním sil k vyplnění mezer

Mluvčí Východní skupiny ozbrojených sil Ukrajiny Serhij Červatij popsal proces stahování Wagnerovy skupiny od Bachmutu. „V posledních dnech jsme zaznamenali výrazný pokles bojů, došlo ke 2-3 přestřelkám. Nepřítel pokračuje v rotaci, stahuje Wagnerovu skupinu a nahrazuje ji jednotkami výsadkových vojsk a motorizované pěchoty,“ popsal podle agentury Ukrinform.

„Toto stahování působí depresivně na ty, kteří nastupují na jejich místo. Oni sami se zúčastnili mnoha bojů, je to druhá nebo třetí skupina, která přichází, navíc vidí stav zločinců Wagnera,“ doplnil.

Rusové během střídání postů schytali ukrajinské ostřelování. „Výsledkem je 80 mrtvých okupantů, 119 zraněných, zničení jednoho obrněného transportéru, bezpilotního letounu, protiletadlového děla, dvou vozidel a pěti muničních skladů,“ vyčíslil Červatij.

Mluvčí si není jistý, jestli se Wagnerovci na své pozice časem nevrátí. „Z bezprostředních akcí to není patrné, ale závisí to na vojenském a politickém vedení jejich zločineckého státu. A personální obsazení je velký problém, na rozdíl od toho, co Prigožin vykřikoval. Myslím, že v blízké budoucnosti se ukáže, jak se budou vyvíjet okolnosti a co budou nuceni udělat,“ vylíčil Červatij.

Britská rozvědka upozornila na další problémy Rusů. Jejich velitelé se pravděpodobně snaží vytvořit záložní síly a umístit je tam, kde se domnívají, že Ukrajinci zaútočí. Tyto snahy podkopalo vysílání neangažovaných sil k vyplnění mezer na frontové linii v Bachmutu.

Ukrajinskému úsilí pomáhá také partyzánská aktivita v Bělgorodské oblasti. Došlo ke druhému útoku za posledních deset dní. Zprávy britské rozvědky poukazují na zásah samotného Bělgorodu prostřednictvím bezpilotního letounu. Úřady mezitím po ukrajinském ostřelování evakuují pohraniční město Šebekino.

Norský bezpečnostní expert Hans Peter Midttun poskytnul pro EuroZprávy.cz své vyjádření k útokům ve vnitrozemí Ruské federace. „Opakované útoky Ukrajiny na legální cíle na ruském území během posledních 15 měsíců pomohly Západu překonat psychickou překážku, kterou přestavuje překročení ruské hranice. Každý úspěšný útok vyvolal ruské hrozby a dezinformace, ale nikdy nedošlo k takové eskalaci, jaké se západní politici a někdy velitelé obávali,“ popsal.

Ukrajina podle něj brání Evropu, stejně jako Velká Británie ve 40. letech. „Západ poskytuje Ukrajině většinu nástrojů potřebných k zastavení ruského postupu, tedy kromě nasazení pozemních vojsk. Rusko pokračuje ve válce v domnění, že čas je na jeho straně a že západní podpora se nakonec oslabí a zhroutí. Je načase dokázat, že se mýlí. Dnes. Ne za pět let. Jak statečnost a odolnost Ukrajiny, tak její operace v týlu nepřítele, pomáhají měnit názory politiků a rozhodujících činitelů,“ uzavřel Midttun.