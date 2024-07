Doufám, že učiní bolestné a obtížné rozhodnutí odstoupit, vyzval vlivný demokrat Bidena

Demokratický poslanec Lloyd Doggett z Texasu je prvním členem této strany v Kongresu, který vyzval Joea Bidena k odstoupení z podzimních prezidentských voleb. „Zastupuji srdce kongresového obvodu, který kdysi reprezentoval Lyndon Johnson. Za zcela jiných okolností učinil bolestné rozhodnutí odstoupit. Prezident Biden by měl udělat totéž,“ uvedl Doggett podle americké stanice CNN.

Hlavním cílem strany by podle něj měla být porážka Donalda Trumpa. „Uznávaje, že na rozdíl od Trumpa byl prezident Biden vždy v první řadě zavázán naší zemi, nikoli sobě, doufám, že učiní bolestné a obtížné rozhodnutí odstoupit. Uctivě ho k tomu vyzývám,“ dodal.

Připomněl, že jeho prohlášení přichází velmi pozdě. „Zpětně si přeji, abych to řekl dříve, protože si myslím, že jsme potřebovali – toto rozhodnutí mělo být učiněno mnohem dříve,“ míní texaský kongresman. „Doufám, že někteří členové Kongresu budou volat do Bílého domu a vyjadřovat své soukromé obavy, pokud se ke mně nemohou připojit veřejně, a že lidé po celé zemi dají svým členům Kongresu a Senátu najevo, stejně jako to udělali moji voliči, co si o tom myslí,“ prohlásil.

Kromě demokratického kongresmana již dříve vyzval Bidena k odstoupení vlivný americký list New York Times. V úvodníku jednoho z nejznámějších médií v USA byla zveřejněna výzva jako reakce na debatu prezidentských kandidátů CNN z minulého týdne. Bidenovo vystoupení v debatě vyvolalo znepokojení dokonce i mezi demokratickými zástupci, což vyústilo v požadavky na jeho nahrazení.

„Biden už není mužem, kterým byl před čtyřmi lety," napsal NYT s odkazem na výsledek předchozích voleb, kdy Trumpa porazil současný šéf Bílého domu. Redakční rada následně popsala demokratického kandidáta jako „stín velkého veřejného činitele".

„Nedokázal vysvětlit, čeho dosáhne ve druhém volebním období. Na Trumpovy provokace nedokázal reagovat. Nemohl Trumpa pohnat k zodpovědnosti za jeho lži, selhání a mrazivé plány. Často se nedostal na konec věty," píše se v úvodníku NYT.

„Není důvod, aby strana riskovala stabilitu a bezpečnost země tím, že by nutila voliče, aby si vybírali mezi Trumpovými a Bidenovými nedostatky," poznamenali redaktoři a ocenili dosavadní výkon úřadujícího prezidenta.

„Je důležité připomenout, že právě Biden vyzval Trumpa k tomuto verbálnímu souboji," uvedl úvodník. „Stanovil pravidla a trval na termínu několik měsíců před jakoukoli předchozí volební debatou. Byl si vědom dlouhodobých obav veřejnosti ohledně své mentální ostrosti a rozhodl se s tímto tématem co nejdříve vyrovnat."