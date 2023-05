Erdogan věří v možnou výhru v prvním kole, má však pod 50 procent

Erdogan má ve chvíli, kdy je neoficiální sčítání téměř u konce, podle státní agentury Anadolu přes 49 procent hlasů, zatímco zisk Kilicdaroglua dosahuje 45 procent. Pokud žádný z kandidátů na prezidenta nezíská přes 50 procent hlasů, bude se konat druhé kolo v neděli 28. května.

Erdogan v projevu k příznivcům proneseném v Ankaře řekl, že stále může vyhrát už nyní. "Zatím nevíme, jestli volby skončily už v prvním kole... Pokud chce národ druhé kolo, vítám to také," nechal se slyšet podle AP.

V brzkých ranních hodinách vystoupil v tureckém hlavním městě také vyzyvatel úřadujícího prezidenta. "Pokud chce náš národ druhé kolo, rozhodně v něm vyhrajeme," prohlásil Kilicdaroglu podle BBC.

První kolo začalo v neděli v osm hodin ráno místního času a trvalo do 17:00. Následně začalo sčítání. Voleb se mohlo zúčastnit přes 64 milionů lidí, včetně více než 3 milionů voličů žijících v zahraničí.

Devětašedesátiletému Erdoganovi se poprvé za 20 let ve veřejných funkcí stalo, že začaly volby ve chvíli, kdy podle průzkumů ztrácel na svého hlavního vyzyvatele, ačkoliv jen mírně. Úřadující prezident usiluje o dalších pět let v úřadu, zatímco o pět let starší Kilicdaroglu, kandidát opozičních stran, slibuje, že s ním se Turecko vydá po demokratičtější cestě.