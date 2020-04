75 let od osvobození Dachau. Premiér Söder vyzval ke včasným krokům proti extremismu

Pietní akce u příležitosti 75. výročí osvobození koncentračního tábora v Dachau dnes byla velmi komorní. Velká vzpomínková akce s účastí někdejších vězňů, jejich rodin a osvoboditelů byla zrušena kvůli koronavirové pandemii.

Söder dnes upozornil, že hrůzy nacismu začaly po malých krůčcích. "Uskutečňovalo se to velmi potichu a potom později velkým úderem jenom proto, že mnozí to podcenili a nevnímali a proto, že se mnozí domnívali, že tak zlé to snad nebude," připomněl dnes bavorský politik.

Bayern gedenkt der Befreiung des KZ Dachau heute vor 75 Jahren: Wir erneuern unser Versprechen, dass niemals wieder solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit geschehen dürfen. Und niemals werden wir diese Gräueltaten und das unsägliche Leid vergessen. pic.twitter.com/7mi9ZLBEzG — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 29, 2020

Tábor v Dachau osvobodila 29. dubna 1945 americká armáda. V té době bylo v zařízení vězněno na 32.000 lidí. Kromě vysílených vězňů vojáci našli i mnoho mrtvých.

Dachau byl prvním trvalým nacistickým táborem, založen byl už v březnu roku 1933 a byl modelem pro pozdější koncentrační tábory. Do roku 1945 jím prošlo více než 200.000 lidí z celé Evropy, mimo jiné komunisté, sociální demokraté, duchovní, Židé, Romé a homosexuálové. Podle odhadů historiků v něm zahynulo kolem 41.500 lidí. Například ještě 9. dubna 1945 tu byl zastřelen odbojář Georg Elser, který se v listopadu 1939 v Mnichově pokusil o atentát na nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

První neněmečtí vězni přijeli do Dachau po anšlusu Rakouska v roce 1938. Na podzim téhož roku tam byli deportováni nacistům nepohodlní obyvatelé Sudet a po zřízení protektorátu přibyli další českoslovenští občané. Evidence hovoří o 3600 osobách z Čech a Moravy, z nichž prokazatelně v táboře zahynulo 1399.

Táborem prošli například i kardinálové Štěpán Trochta a Josef Beran, malíř a spisovatel Josef Čapek, spisovatel Norbert Frýd nebo publicista Ferdinand Peroutka.