Apel na Čínu. EU žádá propuštění aktivistky odsouzené za reportáže z Wu-chanu

Bývalá právnička Čang Čan v únoru natáčela situaci ve Wu-chanu, kde v té době bylo první velké ohnisko šíření nového typu koronaviru. Čang následně záběry zveřejňovala na sociálních sítích. EU rovněž vyzvala, aby byli propuštěni i další aktivisté za lidská práva a novináři uvěznění v Číně, informovala agentura AFP.

Mluvčí unijní diplomacie Peter Stano uvedl, že podle věrohodných zdrojů byla Čang Čan ve vazbě mučena a špatně se s ní zacházelo. To vedlo podle mluvčího k výraznému zhoršení zdravotního stavu této aktivistky. "Je velmi důležité, aby dostala adekvátní lékařskou péči," uvedl mluvčí.

China: EU calling for release of HongKongers sentenced y'day in Shenzehn as well as journalists & human rights defenders such as Zhang Zhan & others. Growing restrictions

on freedoms & intimidation are source of great concern https://t.co/Q1ksYUOfQK https://t.co/7jsim0ZNw3