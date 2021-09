Bavorská CSU zřejmě překonala hranici pro vstup do Spolkového sněmu

Vyplývá to z odhadů bavorské televizní a rozhlasové společnosti Bayerischer Rundfunk (BR). I kdyby strana bavorského premiéra pětiprocentní hranici nezdolala, do Spolkového sněmu by se i tak díky přímým poslaneckým mandátům dostala.

Odhad BR udává, že pro CSU v Bavorsku hlasovalo 32,8 procenta voličů. Aby CSU, která působí výhradně v Bavorsku, na spolkové úrovni překonala pětiprocentní hranici, bylo podle analýz v závislosti na účasti nutné získat asi 31 nebo 32 procent hlasů.

"Náš výsledek v Bavorsku se nám nelíbí," řekl bavorský premiér a předseda CSU Markus Söder, podle kterého je důležité, že strana zůstala nad 30 procenty.

Pokud by CSU na spolkové úrovni skončila pod pěti procenty, i tak by se do Spolkového sněmu dostala. Splnila totiž nezbytnou jednu ze dvou podmínek, což je vedle pěti procent i získání nejméně tří přímých mandátů. Voliči v Německu mají totiž dva hlasy. Tím prvním vybírají ve svém obvodě konkrétního kandidáta pro přímý mandát, zatímco druhý hlas dávají straně, která se nemusí shodovat s osobností, kterou podpořili prvním hlasem.

Německo je rozděleno do 299 volebních obvodů, z nichž 46 připadá na Bavorsko. A CSU byla v Bavorsku jasným favoritem.