Belgie: Dubnový počet úmrtí na covid-19 se blíží počtům z doby války

Letos v dubnu podle předběžných dat zemřelo v Belgii 14.790 lidí. Běžně přitom počet úmrtí ve čtvrtém měsíci roku zůstává v průměru pod hranicí 9000.

"Úmrtnost byla v Belgii mimořádně vysoká, na bezprecedentní úrovni, obzvlášť v období od 1. do 12. dubna. Desátého dubna jsme zaznamenali 639 úmrtí, což je více než dvojnásobek toho, co bychom v takový den očekávali," uvádí studie bruselské nizozemskojazyčné univerzity.

Podle výzkumníků byla letos v dubnu hrubá míra úmrtnosti jen o čtyři procenta nižší než v dubnu 1941, tedy v době druhé světové války, kdy Belgii už téměř rok okupovalo nacistické Německo. "Duben 2020 byl nejsmrtelnějším dubnem od druhé světové války a to jak v absolutním číslech, tak v přepočtu na obyvatele," cituje AFP ze studie univerzity.

Počet úmrtí zaznamenaných v dubnu bývá obyčejně nižší ve srovnání s lednem, únorem a březnem, kdy řádí sezonní chřipka. Letos podle bruselských vědců koronavirus SARS-CoV-2 způsobil, že úmrtnost byla vysoká i ve čtvrtém měsíci roku. Už od 10. března se přitom podle nich úmrtí nad běžnou hladinou dají přičítat "pravděpodobně výhradně" na vrub koronaviru.

Podle studie v dubnu výrazně klesl počet úmrtí lidí ve věkové kategorii od 15 do 24 let. To by mohlo souviset s celostátní karanténou, kterou belgická vláda zavedla v polovině března. V jejím důsledku klesl mimo jiné počet úmrtí při dopravních nehodách.

Belgie, která má 11,5 milionu obyvatel, k dnešnímu dni zaznamenala 9080 zemřelých s covidem-19. Případů nákazy koronavirem se v zemi potvrdilo přes 55.500. V Belgii tak připadá na milion obyvatel téměř 784 mrtvých s covidem-19. Ve Spojených státech, které zaznamenaly v absolutních číslech nejvíce mrtvých, je to přitom jen asi 271 a ve Španělsku 591. Metodiky sčítání počtu mrtvých se nicméně v jednotlivých zemích značně liší.