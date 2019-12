Další odklad kvůli brexitu? EU je velice znepokojena

"Jsem velice znepokojená tím, jak málo máme času... Zdá se mi, že bychom měli na obou stranách vážně uvažovat o tom, zda můžeme jednání zdárně dokončit v tak krátkém termínu," řekla šéfka EK francouzskému listu. "Bylo by rozumné situaci znovu posoudit v polovině roku a poté, pokud to bude třeba, přechodné období prodloužit," dodala.

Přechodné období, určené pro uzavření nového partnerství Londýna s Bruselem, je aktuálně naplánováno do konce příštího roku. Pokud tedy skutečně Británie z unie 31. ledna vystoupí, bude na vyjednání kýžené dohody o volném obchodu vyhrazen pouze zbytek roku 2020. Přechodné období může být ovšem do konce června prodlouženo o dva roky, britský premiér Boris Johnson ale dal jasně najevo, že si takový vývoj nepřeje.

Odsunutí termínu Londýnu výslovně zapovídá i dodatek prováděcího zákona k brexitové dohodě, který britští poslanci schválili před Vánoci. Evropská komise přitom opakovaně varovala, že nyní stanovený harmonogram jednání je "extrémně náročný". Pokud by se dohodu o vzájemných vztazích nepodařilo do konce roku 2020 uzavřít a zároveň by nebylo prodlouženo přechodné období, pak by začátkem roku 2021 hrozil podobný scénář jako v případě odchodu Británie z EU bez dohody, uvedla agentura AP.

Varování, že uzavřít náročná jednání Londýna a EU o obchodu, bezpečnostních otázkách či dopravě, možná nepůjde za pouhých 11 měsíců, von der Leyenová vyslovila i v rozhovoru pro německý magazín Spiegel, jehož nové vydání vychází v sobotu. "Dělá mi to velké starosti, protože na to, kolik témat musíme řešit, je ten čas extrémně krátký," řekla v něm.