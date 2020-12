Francie zavede kontroly na hranicích u lyžařských středisek

Aktualizováno 10:51 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Francie zavede náhodné kontroly na hranicích, které jsou v blízkosti lyžařských středisek v sousedních zemích, aby odradila Francouze od cesty do zahraničí. Policie by Francouze z hranic při návratu domů mohla poslat do sedmidenní izolace.