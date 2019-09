Vraťte se domů. Velvyslanec poslal Polákům žijícím ve Spojeném království naléhavý dopis

Arkady Rzegocki v dopise upozornil na dvě alternativy – buď ať si polští občané zajistí svoji budoucnost ve Spojeném království tím, že si zažádají o tzv. status usedlíka, nebo ať zemi opustí a vrátí se nazpět do Polska. Věci v Polsku se podle slov velvyslance navíc začínají měnit k lepšímu, životní standard se zvyšuje a ekonomika prosperuje, současná situace se tak jeví „jako dobrá příležitost k návratu.“

Na britských ostrovech žije v současné době něco přes 800 000 polských občanů, pouze 27 procent z nich však doposud zažádalo o již zmíněný usedlický status. Největší vlna migrantů z Polska přišla do Británie v roce 2004, kdy došlo k doposud nejpočetnějšímu rozšíření Evropské unie. EU se tehdy rozrostla o deset nových středo a východoevropských států. Spojené království tehdy jako jediná unijní země nechala občanům nových členských států otevřené hranice, čehož nejvíce využili právě občané a pracovníci Polska, nebo i České republiky.

Velvyslanec dále zdůraznil, že číslo žadatelů o status je vzhledem k celkovému počtu polských příslušníků v Británii až znepokojivě nízké. Ti, kteří si po brexitu o status nezažádají, nebo se nezaregistrují u příslušného místního orgánu, se totiž mohou dostat do nepříjemných komplikací.

Britské ministerstvo vnitra se však obhajuje tvrzením, že celý proces ošetřující budoucí usazování unijních občanů ve Spojeném království bude „tak nenáročný, jak jen to půjde.“ Ze slov britské ministryně pro vnitřní záležitosti dále vyplývá, že systém žádostí o usedlické statusy byl vytvořen ve spolupráci s Evropskou unií samotnou, a to tak, aby byla unijním občanům v dané věci zajištěna potřebná pomoc a asistence.

Celou situaci však poněkud komplikuje i doposdu možný scénář brexitu bez dohody. Pokud by Spojené království na konci tohoto října z EU opravdu odešlo bez tzv. rozvodové dohody, znamenalo by to, že by si unijní občané v té době pobývající na britských ostrovech museli do konce prosince roku 2020 zažádat o zařazení do tzv. unijního usedlického systému (EU Settlement Scheme). Ten by jim měl dále zaručit právo na setrvání za účelem žití a výkonu práce na ostrovech i po červnu 2021.