Lídři některých zemí EU chtějí společné řešení cen energií, čeká se debata o snížení poptávky

Kallasová vybízela k hledání dlouhodobých řešení. "Musíme najít společný postup. Takový, aby bohaté země s vyššími rozpočty nepřeplatily ty ostatní," uvedla. Řeč podle ní bude o plánu německé vlády, která chce na zmírnění dopadů vysokých cen energií vynaložit až 200 miliard eur (téměř pět bilionů Kč). To by podle expertů mohlo znevýhodnit ostatní země EU.

Anderssonová zdůraznila, že Švédsko není tak závislé na ruském plynu, jako jsou některé další země. "Ale podpoříme potřebná opatření, protože víme, jak je na něm závislá řada domácností a firem napříč Evropou," uvedla. Diskutovat chce především o oddělení cen plynu a elektřiny.

Podle lotyšského premiéra Krišjánise Kariňše bude vedle pomoci Ukrajině snížení ceny plynu ústředním tématem dnešního summitu v Praze i formálního zasedání Evropské rady za dva týdny. Existuje podle něj množství mechanismů, jak toho dosáhnout, řešení ale musí být celoevropské. "Pokud by bylo možné dosáhnout zastropování cen plynu, bylo by to velkolepé," řekl. Zároveň je ale nutné neohrozit bezpečnost dodávek plynu, dodal.

Rakouský kancléř Karl Nehammer dnes při příchodu na jednání řekl, že také Vídeň se k zastropování ceny staví pozitivně. "Naším cílem je podpořit výrobce a poskytovatele elektřiny, ale nabídka plynu tím nesmí být omezena," zdůraznil kancéř. "Solidarita EU spočívá v tom, že když je nás 27, máme více ramenou, na která můžeme rozložit zátěž," dodal.

Lídry čeká debata o snížení poptávky po energiích i bezpečnosti, řekl Michel

Prezidenty a premiéry zemí Evropské unie v Praze čeká debata o snížení poptávky po energiích a jejich cenách i o bezpečnosti dodávek, a to vše rychle, zdůraznil dnes po příchodu na Pražský hrad předseda Evropské rady Charles Michel. Velkým tématem bude podle něj také další podpora Ukrajině a ukázka jednoty postojů zemí bloku.

Ukrajině, která od února čelí ruské agresi, musí unie nadále jednotně poskytoval finanční, politickou a vojenskou pomoc, apeloval Michel. "Nikdy jsme neuznali a nikdy neuznáme takzvaná referenda o nelegálním připojení části ukrajinských území k Rusku," která zorganizovala Moskva, zopakoval šéf unijních summitů společný postoj sedmadvacítky. Ruská agrese podle něj "bude mít důsledky".

Čtvrteční setkání Evropského politického společenství (EPC) hodnotil dnes Michel jako "skvělou příležitost promluvit si o tom, jak bychom chtěli spolupracovat a koordinovat cestu ke stabilitě, míru a bezpečnosti." Ocenil také dohodu na pořádání dalších summitů v tomto formátu, ten příští bude v Moldavsku.

Česko jako předsednická země Evropské unie ve čtvrtek hostila nový formát jednání EPC, na kterém se sešly přes čtyři desítky evropských státník, pozvání nedostaly Rusko a Bělorusko. Dnes budou výhradně představitelé EU a členských zemí jednat v Praze na neformální schůzce o energetice nebo pomoci Ukrajině.