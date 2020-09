Maďarsko a Polsko založí institut pro výzkum právního státu v EU

"Cílem tohoto institutu pro komparativní právo je, aby z nás nedělali blázny," řekl podle Reuters šéf maďarské diplomacie po schůzce se svým polským protějškem Zbigniewem Rauem. Dodal, že "má dost toho, že nás někteří západoevropští politici používají jako fackovacího panáka". Institut bude zkoumat, jak jsou principy právního státu dodržovány napříč Evropskou unií ve snaze zabránit "dvojitým standardům".

Today, in Budapest, FM @RauZbigniew met with his 🇭🇺 counterpart Péter Szijjártó.



The talks focused on the 🇵🇱🇭🇺 bilateral cooperation and ways to further it, including in the area of development and humanitarian aid, as well as regional cooperation, especially in the #V4 format. pic.twitter.com/totAjhMncZ