Maďarsko nechá hranice zavřené i v říjnu, výjimka pro občany V4 platí

"Soudíme, že zrušení dříve zavedených omezení platných pro naše hranice by vedlo ke zhoršení epidemické situace," řekl dnes podle agentury APA šéf maďarské diplomacie.

Maďarsko hranice uzavřelo od začátku září, zdůvodnilo to narůstajícími počty nakažených novým typem koronaviru. Cizinci do země nesmějí, platí ale výjimky pro takzvané pendlery, dále pro služební cesty nebo účastníky kulturních a sportovních akcí.

Maďarští občané musejí po příjezdu do vlasti na deset dnů do karantény nebo na test. Lidé ze zemí visegrádské čtyřky do Maďarska mohou jen tehdy, pokud předloží negativní test na koronavirus ne starší pěti dnů. Toto zvláštní opatření kritizovala Evropská komise, je podle ní diskriminační vůči občanům jiných zemí sedmadvacítky.

V Maďarsku, které má zhruba 9,7 milionu obyvatel, přibylo za poslední den 702 případů nákazy koronavirem, 13 lidí s covidem-19 zemřelo. Doposud se v této středoevropské zemi nakazilo 24.716 lidí, smrtelná bilance činí 749.