Nakažených přibývá. Německá vláda chce omezit shromažďování a prodej alkoholu

Německý Institut Roberta Kocha (RKI) dnes uvedl, že za poslední den přibylo 2089 případů infekce koronavirem a 11 úmrtí s nemocí covid-19. O víkendu byly údaje nižší, což je ale obvyklé kvůli pomalejšímu zpracovávání dat či méně testům. Za neděli RKI zaznamenal 1192 nově nakažených koronavirem a za sobotu 1411 infikovaných.

Kancléřka Merkelová v pondělí varovala, že bez dalšího zásahu by mohl denní přírůstek překročit i hranici 19.000 případů. Německá vláda proto chystá nová opatření; předmětem dnešního odpoledního jednání by podle informací ČTK měl být i osud pendlerů, kteří do Německa ze zahraničí každý den dojíždějí za prací.

Podle agentury Reuters chce vláda kancléřky Merkelové v nejvíce postižených regionech omezit shromažďování lidí tak, že v soukromí se bude smět setkávat pouze 25 osob a na veřejných místech 50 osob. Toto opatření by platilo v oblastech, kde je míra infekce 35 a více nových případů koronaviru na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní. V těchto lokalitách by měl být zaveden i "časově omezený zákaz podávání alkoholu", napsala agentura Reuters.

Pokud míra infekce v dané oblasti dosáhne 50 nově nakažených na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní, mělo by být povoleno pouze setkávání deseti lidí v soukromí a 25 na veřejných místech, uvádí vládní návrh. Německý deník Bild ale napsal, že plán vlády naráží na odpor premiérů některých spolkových zemí, kteří ho ještě musí odsouhlasit.

Celkem se v Německu, které má asi 83 milionů obyvatel, od počátku epidemie nakazilo virem SARS-CoV-2 už 287.421 lidí. Bilance mrtvých dosáhla 9471.