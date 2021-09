Německo definitivně schválilo fond s 30 miliardy eur na obnovu po záplavách

Stávající omezení fondu na 30 miliard eur nemusí být konečné, kancléřka Angela Merkelová před týdnem ve zdevastovaných regionech řekla, že pokud tyto peníze stačit nebudou, uvolní Německo další. Ještě letos se počítá s vynaložením 16 miliard eur (406 miliard korun).

V úterý na mimořádném zasedání schválil fond Spolkový sněm a dnes i Spolková rada, která zastupuje přímo spolkové země. Premiérka západoněmeckého Porýní-Falce Malu Dreyerová to označila za důležitý signál pro postižené regiony. Její země patří spolu se sousedním Severním Porýním-Vestfálskem k těm nejzasaženějším, z fondu tak dostanou nejvyšší sumy.

"Největší obavou postižených je nyní to, že budou zapomenuti, jakmile se kamery zaměří na jiné události. Se zákonem o pomoci s rekonstrukcí a fondem vysíláme jasný vzkaz do záplavami zničených oblastí, že slibujeme, že nikdo zapomenut nebude," řekla Dreyerová. Premiérka zároveň vyzvala vládu, aby co nejvíce urychlila plánovací a schvalovací procesy. "Rozsah zničené infrastruktury je nepopsatelný a časová tíseň vysoká," dodala.

Merkelová před týdnem navštívila v doprovodu Dreyerové postižené regiony. "Nikdo nemusí mít strach, že to ztroskotá na penězích," řekla kancléřka. "Když třicet miliard nebude stačit, pak každá spolková i zemská vláda řekne, že musíme přidat více. Nejprve je ale třeba těch třicet miliard eur utratit," dodala.

Z fondu budou financovány nejen rekonstrukce poničené infrastruktury, ale také opravy soukromých domů. Podmínkou čerpání peněz bude nemožnost využít k financování jiné zdroje, například pojistné plnění. Vláda slibuje proplácení až 80 procent nákladů na rekonstrukci bydlení, ve výjimečných případech i uhrazení celé částky. Podniky budou moci půl roku nárokovat až 80 procent ušlého zisku.

Financování je rozděleno tak, že o 28 miliard se rovným dílem rozdělí spolková vláda se spolkovými zeměmi. Zbývající dvě miliardy eur budou výdaje spolkové vlády na poničený spolkový majetek, především dálnice. Financování bude zajištěno z příjmů daně z obratu pro období přesahující 30 let.

Masivní záplavy, které v červenci postihly především západ Německa, si vyžádaly okolo 190 obětí. Enormní byly i materiální škody, Severní Porýní-Vestfálsko je odhaduje na více než 13 miliard eur a s nejméně stejnou částkou počítá i sousední Porýní-Falc. Menší škody hlásí další spolkové země, především Bavorsko.