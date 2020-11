Německo prodlouží kvůli covidu-19 přísná omezení do 20. prosince

Merkelová prohlásila, že současná epidemická situace se sice stabilizovala, ale Německu neumožňuje karanténu zmírnit. Restaurace, kina, divadla a také volnočasová zařízení tak zůstávají zavřená.

"Jsme ještě velmi daleko od incidence 50," řekla na tiskové konferenci Merkelová. Hodnotu 50 nově nakažených na 100.000 obyvatel během sedmi dní označila kancléřka již před začátkem listopadové karantény za cíl, který chce Německo dosáhnout. "Jsme za jedno. Na tento cíl musíme dále mířit," uvedla.

Přes vánoční svátky od 23. prosince až do Nového roku zmírní Německo režim pro setkávání rodin, sejít se tak bude moci až deset lidí z více domácností, řekla kancléřka. Aktuálně je limit stanoven na deset lidí z nejvýše dvou domácností. Děti do 14 let do tohoto limitu započítávány nejsou.