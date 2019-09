Britský nejvyšší soud dnes v jednomyslně přijatém verdiktu označil za nezákonnou pětitýdenní přestávku v zasedání parlamentu, kterou Johnson prosadil u královny a která podle premiérových odpůrců měla tento a příští měsíc znemožnit poslancům pracovat v klíčovém období před plánovaným odchodem Británie z Evropské unie.

"Vyzývám Borise Johnsona, aby zvážil svou pozici," prohlásil Jeremy Corbyn na sjezdu labouristů v přímořském letovisku Brighton. Jeho reakci podle agentury Reuters provázelo mohutné skandování "pryč s Johnsonem". Podle Corbyna jsou labouristé připraveni vytvořit vládu.

Zástupce SNP Blackford řekl v rozhovoru se Sky News, že Johnsona, jenž jako vítěz vnitrostranického hlasování nahradil svou předchůdkyni Theresu Mayovou, nezvolil lid. "Měl by proto udělat čestnou věc a rezignovat," uvedl poslanec. Předsedkyně SNP Nicola Sturgeonová označila rozhodnutí soudu za "historické".

The Prime Minister must resign to make way for an emergency Government that can stop a No Deal Brexit. The @LibDems will keep fighting for People’s Vote and to stop Brexit altogether. https://t.co/0YTRHpgFpA